До +13 градусов потеплеет в Челябинской области 14 мая

Осадков не будет

Сегодня, 14 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, дождей не обещают. В большинстве районов температура воздуха поднимется до +10 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Отметка на градуснике в Челябинске в утренние часы приблизится к +1°C, днем поднимется на порядок выше. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске достигнет +10°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северного направления до четырех метров в секунду.

Жителям Миасса также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, осадков быть не должно. В городе потеплеет до +9°C. Ветер северо-западный до трех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Верхнеуральске будет варьироваться от +8 до +10°C. День выдастся без осадков. Ветер северного направления до трех метров в секунду.

В Озерске погода как под копирку.

Показания термометров в Аше поднимутся до +9...+11 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-западного направления до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около 0°C, местами ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от +8 до +13°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.