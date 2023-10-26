До −13 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 27 октября

В регионе сохраняются легкий снег и гололед

В пятницу, 27 октября, в отдельных районах Челябинской области пройдет небольшой снег. Температура воздуха сохранится преимущественно минусовой. Также в регионе ожидается порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −6...−8 градусов. Днем будет около −2 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

До −2 градусов ожидается в пятницу днем в Миассе. Там также прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.

В Сатке будет чуть холоднее — там столбики термометров покажут до −4 градусов. Утром и днем небольшой снег, к вечеру осадки прекратятся. Ветер западный до двух метров в секунду.

В Аше температура воздуха составит −2...0 градусов. Преимущественно пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный до 2,4 метра в секунду.

В Челябинской области в ночь на 27 октября температура воздуха опустится до −5...−10 градусов, при прояснении похолодает до −13 градусов. Переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег. Днем температура поднимется до −4...+1 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.