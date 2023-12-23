До −13 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 24 декабря

Днем потеплеет до нуля градусов

В воскресенье, 24 декабря, в Челябинской области сохранится пасмурная погода. Местами пройдет снег. Также синоптики областного Гидрометеоцентра пообещали южноуральцам гололед и туманы.

В Челябинской области предстоящей ночью похолодает до −10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −2…−4 градусов. Облачно с прояснением, слабый мокрый снег. Утром туманы. На дорогах гололед. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −5 градусов и пройдет небольшой снег. Ветер восточный до 4,8 метра в секунду.

Около −7 градусов ожидается в Златоусте. Утром небольшой снег, днем и вечером без осадков. Ветер юго-восточный до 3,5 метра в секунду.

Небольшой снег пройдет в Снежинске. Столбики термометров покажут до −6 градусов.

В Аше будет теплее — около −3 градусов. Пасмурно, ближе к ночи ожидается дождь со снегом.

В целом в Челябинской области в ночь на 24 декабря температура опустится до −5…−10 градусов, при прояснении похолодает до −13 градусов. Днем синоптики обещают 0…−5 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, временами с дождем. Местами утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточного направления от 4 до 9 метров в секунду.