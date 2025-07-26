До +13 градусов похолодает в Челябинской области 27 июля

Воздух в регионе остудит воздушная масса с севера

Воскресенье, 27 июля, станет самым холодным днем в Челябинской области в этом месяце: местами температура в дневные часы достигнет всего +13 градусов. Дожди и умеренный северный ветер сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +12...+14 градусов, днем будет около +16...+18 градусов. Пасмурно, кратковременные дожди. Северный ветер может разогнаться до 10 метров в секунду.

По области ночью будет +9...+14 градусов, днем — от +13 до +18. На юге теплее — до +23 градусов. Облачно, кратковременные дожди, местами сильные. На юге могут прогреметь грозы. Ветер северный, 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.