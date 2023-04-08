До -12 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 9 апреля

Днем в регионе заметно потеплеет

В воскресенье, 9 апреля, в Челябинской области прогнозируют теплую и солнечную погоду. А вот ночь в регионе будет холодной: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют понижение температуры до −12 градусов. Рассказываем о погоде подробнее.

В ночь на воскресенье в регионе столбики термометров опустятся до минус 3 — 8 градусов, в низинах будет существенно холоднее — до −12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 — 14 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до минус 4 — 6 градусов, днем температура поднимется до плюс 11 — 13 градусов. Ветер северо-западного направления от 2 до 7 метров в секунду. Преимущественно солнечно.