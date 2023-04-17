До -12 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 18 апреля

Днем воздух существенно прогреется

Во вторник, 18 апреля, в Челябинской области вновь ожидается резкий перепад ночных и дневных температур. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода в регионе по-прежнему будет ветреной.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до минус 2—4 градусов. Днем потеплеет до +15 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Столбики термометров покажут до плюс 11—13 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.

В Златоусте и Озерске ожидается около 0 градусов в ночные часы и до +10 градусов в дневные. День будет преимущественно пасмурным, без осадков.

В целом в регионе ночью похолодает до минус 1—6 градусов, в низинах температура опустится до −12 градусов. Днем воздух существенно прогреется — до плюс 10—15 градусов. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.