До −12°C рухнет температура в Челябинской области в последнюю ночь сентября

На юге пройдет снег

Во вторник, 30 сентября, в Челябинской области ожидается самая холодная ночь с начала месяца: температура может опуститься до −12 градусов. На юге пройдет снег. Днем в регионе будет не выше +9. Погода ожидается ветреной из-за близости атмосферного фронта, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске упадет до −6 градусов, днем воздух прогреется до плюс 6—8 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области ожидается от −2 до −7 градусов, при прояснении может похолодать до −12 градусов. На юге пройдет небольшой мокрый снег, возможен гололед. Дневной прогрев составит от +4 до +9 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадки прекратятся на всей территории области. Ветер северо-западного направления, 6—11 метров в секунду.