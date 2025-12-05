До −11 похолодает в Челябинской области в первые выходные декабря

Осадки усилятся в воскресенье

В предстоящие выходные, 6 и 7 декабря, температура в Челябинской области еще будет сохраняться значительно выше нормы и составит −1…−6°C. И лишь на севере области во второй половине дня воскресенья начнется постепенное похолодание. Что касается осадков, то умеренный снег ожидается лишь в воскресенье на севере региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В выходные температурный фон будет выше нормы на 7—10 градусов. Снег ожидается лишь местами. В ночь на понедельник на регион начнет распространяться холодная арктическая воздушная масса, что приведет к понижению температуры до климатической нормы. При этом на Южном Урале ожидаются снегопады, в северных районах до сильных, высота снежного покрова там может повыситься на 4—8 сантиметров», — уточнили синоптики.

В Челябинске градусники предстоящей ночью покажут от −2 до −4°C, днем — около 0°C. Пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер сохранится умеренным, западного направления.

В регионе в ночь на субботу будет от 0 до −10°C. Днем — от −3 до +2°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер западный, 4—9 метров в секунду.

В воскресенье в столице Южного Урала столбики термометров зафиксируются на −1…−3°C. Пройдет небольшой снег. Ветер западный с переходом на северный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области местами также слабый снег, на севере осадки будут умеренными. Градусники покажут −1…−6°C, на севере региона температура может упасть до −11°C. Ветер умеренный, западный с переходом на северный.