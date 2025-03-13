До +11 градусов прогреется воздух в Челябинской области 14 марта

Осадки возможны лишь ночью и ранним утром

В пятницу, 14 марта, в Челябинской области ночью еще будет дождливо и ветрено, а уже днем южноуральцев ждет аномально теплая погода с несильным ветром и без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Ночью с прохождением ложбины атлантического циклона и связанного с ней атмосферного раздела в регионе ожидаются осадки смешанного характера и усиление ветра. А днем под влиянием промежуточного гребня высокого давления ветер и осадки ослабеют, а прояснения в облачном слое обусловят более интенсивный дневной прогрев», — объяснили синоптики.

Ночью в Челябинске установится слабоплюсовая температура. Вероятен мокрый снег и дождь. Днем потеплеет до +7…+9°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без дождя. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области температура предстоящей ночью составит от −1 до +4°C. Небольшие, местами умеренные смешанные осадки. Днем воздух прогреется от +6 до +11°C, в низинах столбики термометров покажут от +1 до +6°C. Облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.