До 11 августа продлили запрет на полеты в 11 аэропортов России

Поездки могут быть организованы по альтернативным маршрутам

Сегодня, 3 августа, Росавиация продлила ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 11 августа. Ведомство рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

«До 11 августа 2022 года 03:45 по московскому времени временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — уточнили в Росавиации.

Пассажиры могут добраться до вышеперечисленных городов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные российские воздушные гавани работают в штатном режиме.