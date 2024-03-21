До +10 градусов прогреется воздух в Челябинской области 21 марта

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 21 марта, в Челябинской области обещают солнечный и теплый день с повышением температуры до +10 градусов. Местами, правда, градусник покажет ниже, передают в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около −6°C, днем потеплеет до +5…+8 градусов Цельсия. Установится солнечная погода. Ветер западной четверти 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около −9°C, местами, в южных районах, ниже. Днем отметка на градуснике будет колебаться от +5 до +10°C, в низинах покажет до +2°C. Малооблачно, осадков быть не должно. Ветер преимущественно западного направления 2—7 метров в секунду с порывами в северных районах до 12 метров в секунду.