До +10 градусов потеплеет в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 21 марта, в Челябинской области будет тепло и солнечно. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух в регионе прогреется до +10°C. Утром на дорогах возможна гололедица в связи с отрицательными ночными температурами, передают в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске ожидается около −3°C, днем потеплеет до плюс 7—9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду.

До +8 градусов сегодня потеплеет в Сатке. Днем будет облачная погода с прояснениями, к вечеру небо станет ясным.

В Миассе и Озерске ожидается от 4 до 7 градусов со знаком плюс. Погода также будет облачной с прояснениями. Сильного ветра синоптики не прогнозируют.

Прохладнее всего будет в Магнитогорске — там сегодня днем ожидается от −1 до +4 градусов.

В целом в регионе обещают плюс 5—10 градусов, в низинах сохранится более прохладная температура — до 0 градусов. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.