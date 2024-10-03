До −10 градусов похолодает в ночь на 4 октября в Челябинской области

Днем температура снова поднимется выше +10 градусов

В пятницу, 4 октября, в Челябинской области сохранится холодная ночь и теплый солнечный день. Ветер будет слабым, но возможны порывы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

До −2°C градусов похолодает в Челябинске предстоящей ночью. Днем градусники покажут от 14 до 16 градусов тепла. Малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от −5 до 0 градусов, в горах и низинах на порядок ниже — до −10 градусов. Днем показания термометров установятся в пределах от +12 до +17 градусов. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.