До -10 градусов похолодает в Челябинской области днем 19 ноября

Будет преимущественно солнечно

Сегодня, 19 ноября, в Челябинской области местами похолодает до −10 градусов. Осадков не ожидается. День будет ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в дневные часы покажут −3...-5 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области будет от −2 до −7 градусов, в низинах температура опустится до −10 градусов. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Местами возможны гололедно-изморозевые явления. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.