До -10 градусов похолодает в Челябинской области 3 марта

Зимняя температура ожидается в низинах

Сегодня, 3 марта, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, на юге может пройти слабый снег. Местами будет по-весеннему тепло, а где-то градусники покажут −10°C. Слабый ветер по-прежнему сохранится. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске воздух прогреется до −4°C. Переменная облачность, без снега. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

В Миассе температура поднимется до нуля. Днем солнечно, утром и вечером облачно. Ветер юго-восточный, до 2,5 метра в секунду.

В Златоусте — настоящая весна: +1°C, переменная облачность и слабый юго-восточный ветер.

В Аше может потеплеть до −2°C. Облачно с прояснением, к вечеру прояснится. Ветер юго-западный, до 2,5 метра в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут −7°C. Преимущественно облачно, ночью может начаться слабый снег. Ветер южный, слабый.

В Верхнеуральске день тоже выдастся пасмурным. Синоптики обещают до −6°C. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

Около −5°C будет в Коркино. Облачно, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый.