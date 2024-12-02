Начало новой недели в Челябинской области выдастся аномально теплым: в регионе ожидается около 0°C и небольшой минус. К выходным температура воздуха в регионе резко упадет до −8…−10 градусов и ниже. Осадков будет мало. Подробнее о погоде с 2 по 8 декабря — в материале ИА «Первое областное».
«В ближайшие дни в уральские регионы поступит очередная порция атлантического тепла. В четверг будет проходить холодный фронт, и теплый период закончится», — рассказали синоптики.
В Челябинске до четверга температура воздуха будет составлять −1…+1°C. В четверг пройдет снег, и уже в пятницу температура воздуха упадет до −6°C. В выходные она еще немного снизится. При этом пасмурная погода, преобладающая на протяжении всей недели, сменится солнечной.
В горных районах региона до пятницы синоптики обещают слабо отрицательные температуры. В конце недели под влиянием холодного фронта температура опустится до −9…−11°C. В четверг также пройдет снег.
На юге Челябинской области — аналогично: теплая первая половина недели и похолодание до −12°C в выходные.
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