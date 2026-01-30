До −1 прогреется воздух в Челябинской области 30 января

День выдастся ветреным

Сегодня, 30 января, на большей территории Южного Урала ожидается небольшой минус и сильный ветер, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается около минус 2—4°C. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

В Златоусте — слабый минус и пасмурно.

Ашу ближе к вечеру накроет снегопад. Дневная температура составит −4°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Бредах столбики термометров достигнут −6°C. Облачно.

В Верхнем Уфалее пройдет небольшой снег. Воздух прогреется до −3°C.

В Нязепетровске осадки ожидаются на протяжении всего дня. Градусники покажут −4°C. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Кыштыме и Карабаше воздух прогреется до −1°C. День выдастся хмурым. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от −1 до −11°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки вероятны лишь в горах. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.