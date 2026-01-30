Сегодня, 30 января, на большей территории Южного Урала ожидается небольшой минус и сильный ветер, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.
В Челябинске ожидается около минус 2—4°C. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
В Златоусте — слабый минус и пасмурно.
Ашу ближе к вечеру накроет снегопад. Дневная температура составит −4°C. Ветер юго-западный, умеренный.
В Бредах столбики термометров достигнут −6°C. Облачно.
В Верхнем Уфалее пройдет небольшой снег. Воздух прогреется до −3°C.
В Нязепетровске осадки ожидаются на протяжении всего дня. Градусники покажут −4°C. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
В Кыштыме и Карабаше воздух прогреется до −1°C. День выдастся хмурым. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.
В целом температура в регионе установится в пределах от −1 до −11°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки вероятны лишь в горах. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.