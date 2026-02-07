Воскресенье, 8 февраля, в Челябинской области выдастся теплым: в большинстве районов будет около −5 градусов, а в горах синоптики и вовсе прогнозируют почти оттепель. Местами может пройти слабый снег. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске предстоящей ночью будет около −11 градусов, днем — минус 5—7. Синоптики обещают слабый снег и умеренный южный ветер.
По области местами также возможны небольшие осадки. Ночная температура будет варьироваться в пределах от −7 до −17, дневная — от −1 до −10. Ветер южный, 4—9 метров в секунду.
По прогнозам, к понедельнику снег усилится и распространится по всей территории региона.