До −1 поднимется температура в Челябинской области 8 февраля

Волна тепла накроет горные районы

Воскресенье, 8 февраля, в Челябинской области выдастся теплым: в большинстве районов будет около −5 градусов, а в горах синоптики и вовсе прогнозируют почти оттепель. Местами может пройти слабый снег. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −11 градусов, днем — минус 5—7. Синоптики обещают слабый снег и умеренный южный ветер.

По области местами также возможны небольшие осадки. Ночная температура будет варьироваться в пределах от −7 до −17, дневная — от −1 до −10. Ветер южный, 4—9 метров в секунду.

По прогнозам, к понедельнику снег усилится и распространится по всей территории региона.