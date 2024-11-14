До +1 градуса потеплеет в Челябинской области 14 ноября

День будет ветреным

Сегодня, 14 ноября, в Челябинской области будет пасмурно и ветрено, но тепло: температура воздуха поднимется почти до нуля градусов, местами выше. В отдельных районах может пройти небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около нуля градусов. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер западного направления до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут около −2 градусов. День выдастся пасмурным, без осадков. Ветер западный пять метров в секунду.

В Миассе воздух также остынет до −2 градусов. День выдастся хмурым, осадков не предвидится. Ветер западного направления около шести метров в секунду.

В Златоусте похолодает до −4 градусов. В городе установится пасмурная погода без осадков. Ветер западный около семи метров в секунду.

В Еманжелинске столбики термометров покажут около −1 градуса. Пасмурно. Ветер западный до пяти метров в секунду.

В целом температура в регионе будет колебаться от минуса к плюсу. Облачно с прояснением, в отдельных регионах пройдет небольшой снег. Ветер западного направления до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.