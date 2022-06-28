До +1 градуса похолодает в Челябинской области

Днем в регионе будет значительно теплее

Погода жителей Челябинской области теплом на этой неделе не балует. Предстоящая ночь на Южном Урале будет одной из самых холодных этим летом. Днем воздух в регионе существенно прогреется, однако ртутные столбики не поднимутся выше +18°C. При этом будет дождливо, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинской области похолодает до +1, +6°C, на юге региона ожидается до +9°C. Днем термометры покажут от +13 до +18°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске погода также будет облачной, пройдет слабый дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +6°C, днем ожидается от +14 до +16°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.