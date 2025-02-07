До +1 градуса может потеплеть в Челябинской области в выходные

Ночью местами будет довольно морозно

В предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, Челябинская область по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, и погода существенно не изменится: ветер ожидается слабым, осадков не будет, а резкий перепад ночных и дневных температур сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске похолодает до −13°C, днем на порядок выше — от −3 до −5°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, от 1 до 6 метров в секунду.

Ночная температура в регионе составит от −13 до −18°C, в низинах опустится до −23°C, на юге — до −9°C. Днем столбики термометров поднимутся до −2…−7°C, в низинах зафиксируются на −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах не исключаются туман и изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северной четверти, от 1 до 6 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 9 февраля, в столице Южного Урала может потеплеть до +1°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области ожидается от −4 до +1°C и переменная облачность. Ветер северный, северо-западный, от 1 до 6 метров в секунду.