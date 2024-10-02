До 1 декабря под Ашой будут перекрывать трассу М‑5

Это связано с обновлением автодороги

В Челябинской области с 2 октября по 1 декабря каждую неделю будут перекрывать трассу М-5 в районе Сима и Аши. Все утро транспорт будет ждать, когда дорожники закончат буровзрывные работы, необходимые для реконструкции автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления федеральных автомобильных дорог.

Перекрывать движение будут каждый вторник либо четверг с 9:00 до 14:00 часов. Проезд закроется между поселками Новозаречным и Мясниково (1565—1576-й километры). Это необходимо для реконструкции и расширения действующей трассы М-5 в Ашинском районе. Четырехполосное движение позволит обезопасить «дорогу смерти».

Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.