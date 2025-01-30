До +1°C потеплеет в Челябинской области в последний день января

В большинстве районов пройдет слабый снег

В пятницу, 31 января, на территорию Челябинской области поступит очередная порция атлантического тепла и местами температура вновь поднимется до слабых плюсовых значений. Также в регионе ожидаются небольшой снег и слабый южный ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут −7…−9°C, днем температура поднимется до −1…−3. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-восточного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

По области в ночь на пятницу ожидается от −4 до −9°C, при прояснении может похолодать до −14°C. Днем столбики термометров поднимутся до −4…+1°C. Пасмурно, в большинстве районов небольшой снег. Утром местами туман. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.