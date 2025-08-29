До +1 °C похолодает ночью в Челябинский области в последний уик‑энд августа

Лето завершится дождями

Последние дни лета, увы, не порадуют жителей Челябинской области теплом и солнцем. 30 и 31 августа в регионе сохранится прохладная погода с дождями и сильным ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Сильные ветры в средней тропосфере обуславливают быструю смену атмосферных вихрей у земной поверхности. Ночью в субботу и воскресенье антициклон с холодной воздушной массой понизит температуру до +1…+5°С. 31 августа уже днем молодой циклон „промчится“ через Челябинскую область, принеся с собой дожди от небольших до умеренных»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью воздух остынет до +7°C. Днем температура поднимется до +16…+18°C. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В регионе этой ночью столбики термометров установятся в пределах от +5 до +10°C, может похолодать до +1°C. Днем на порядок выше — от +15 до +20°C. Преимущественно пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, локально с порывами до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 31 августа, в столице Южного Урала пройдет небольшой дождь. Градусники покажут около +15°C. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

В Челябинской области последний летний день также выдастся дождливым. Дневной прогрев на севере региона составит от +14 до +19°C, на юге — от +20 до +25°C. Ветер западный, 5—10 метров в секунду, местами порывы могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.