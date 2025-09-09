Дню рождения Челябинска посвятили очередной выпуск программы «Большой вечер»

Рассказываем, какие сюрпризы ждут зрителей

На телеканале ОТВ в среду, 10 сентября, выйдет специальный выпуск программы «Большой вечер» (16+), посвященный 289-летию Челябинска. Ведущий Владимир Лузгин собрал в студии гостей, среди которых были политики, музыканты и представители династий, связанные с южноуральской столицей.

В одном из сюжетов программы примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он расскажет, чем гордится в Челябинске и каким видит город через 5—10 лет.





Планами развития Челябинска поделится мэр Алексей Лошкин. Ведущие спросят его о перспективах развития южноуральской столицы, о судьбе новых микрорайонов и о здоровом образе жизни горожан.





У многих Челябинск ассоциируется с промышленностью. И это справедливо, ведь Южный Урал — промышленный центр страны. Корреспондент «Большого вечера» расскажет о легендарных предприятиях, их становлении и о том, как промышленные гиганты связаны с творчеством и модой.

Важной темой программы стали креативные индустрии. Ирина Чиркова, заместитель директора Агентства международного сотрудничества, расскажет о поддержке креативной индустрии. Пойдет разговор и о местных брендах, таких как лимонад «Лапочка», который оценил сам Владимир Путин, или, например, «Сельсовет», одежду которого носит глава российского МИД Сергей Лавров.





В программе приняла участие династия челябинских врачей. Михаил Саевец — врач-кардиохирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, Андрей Саевец — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Вся династия насчитывает 22 врача.





О новом творческом сезоне, строительстве второй очереди Детской филармонии Челябинска, об открытии центра современной музыки и поддержке юных дарований зрителям «Большого вечера» расскажет генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский.





В программе примут участие жители города, которые расскажут, за что они любят Челябинск.

На протяжении всего «Большого вечера» со зрителями будет оркестр Челябинского института культуры, который наполнит программу музыкой, творческими номерами и теплыми поздравлениями горожанам.



