Дневные дроны и тепловизоры получил батальон «Пятнашки» от Челябинской области

Бригада поблагодарила губернатора Алексея Текслера

Интернациональная бригада «Пятнашки» отмечает 10-летний юбилей. Она была сформирована из 15 добровольцев из России, которые приехали поддержать жителей Донбасса в борьбе с украинскими националистами в июле 2014 года. В юбилейный день они получили подарки от Челябинской области — новое оборудование для успешного выполнения боевых задач. Бойцы записали видео со словами благодарности главе региона и южноуральцам.

Первым командиром «Пятнашки» стал боец с позывным Тайга. После в Шахтёрске, 27 июля 2014 года, 19 человек из подразделения вошли в состав «Оплота» под командованием Александра Захарченко. По решению бойцов группу возглавил доброволец из Сочи, простой разведчик, этнический абхаз — Ахра Авидзба, ныне полковник, Герой ДНР. Из Шахтерска «Пятнашка» вышла полноценным батальоном. За 10 лет «Пятнашка» прошла большой боевой путь и сыграла важную роль в освобождении городов Донбасса и стратегически значимых объектов.

«Дневные дроны с хорошей камерой на сегодняшний момент- расходный материал, и нам его всегда надо держать в запасе. Здесь есть еще ночные дроны с тепловизорами, чтобы мы могли поддерживать наши группы и разведку в ночное время. Этот ценный груз пришел к нам от губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Мы успели познакомиться с Алексеем Текслером и теперь в канун нашего дня рождения нам пришли такие важные пожарки», — говорят на видео бойцы.

Военнослужащие бригады отметили значимость Челябинской области в развитии оборонно-промышленного комплекса страны.

Челябинская область регулярно помогает бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Помимо регулярных конвоев гуманитарной помощи, которые отправляются на передовую от всех муниципалитетов, частных компаний и ведомств, в регионе проходит специальный телевизионный марафон «Все для Победы!». Это совместный проект Народного фронта и телеканала ОТВ. 13 телемарафон пройдет 7 июля в День воинской славы России. Каждый зритель может перечислить деньги бойцам по специальному куар-коду, который будет выведен на экран.