ДМС и учеба за счет компании: челябинцы назвали свой идеальный соцпакет

Мечты сотрудников и предложения работодателей расходятся сильно

Челябинцы хотят, чтобы на работе им предоставляли полис ДМС, отправляли на бесплатное обучение и оплачивали фитнес. К таким выводам пришли аналитики SuperJob. Они опросили горожан и выяснили, каким бы хотели видеть жители областного центра свой компенсационный пакет, то есть комплекс вознаграждений, получаемых помимо оклада.

Выяснилось, что мечты сотрудников и реальные предложения работодателей расходятся довольно сильно. Если бы челябинцы сами собирали для себя набор бонусов от компании, то безусловным лидером стал бы полис добровольного медицинского страхования. Расширенную страховку включили в свой идеальный пакет 42% респондентов. На втором месте с заметным отрывом — оплата обучения за счет работодателя. Такой опцией хотели бы воспользоваться 37% опрошенных. Замкнул тройку самых желанных пунктов бесплатный обед или денежная компенсация на еду (22%).

Далее в рейтинге предпочтений расположились доплаты к отпускным выплатам, компенсация аренды жилья, материальная помощь, абонемент в спортклуб или бассейн, кредитование под сниженный процент, льготные путевки и дополнительные дни отпуска. Меньше всего челябинцев интересуют оплата проезда или служебный транспорт, компенсация мобильной связи и беспроцентная ссуда, подарки к праздникам, скидки на продукцию компании, корпоративные мероприятия и услуги юриста или психолога за счет компании.

Женщины чаще мужчин голосовали за ДМС, льготные путевки и оплату фитнеса. Сильная половина, напротив, больше ценила компенсацию питания, аренды жилья и беспроцентные ссуды. Молодежь до 25 лет сильнее старших коллег заинтересована в обучении, скидках на продукцию и подарках. В группе 25—35 лет заметно выше доля желающих получить льготную ипотеку. Респонденты 35—45 лет чаще других рассчитывают на материальную помощь и льготные путевки. Граждане старше 45 лет выделяются любовью к бесплатному питанию, дополнительным дням отпуска, оплате связи и беспроцентным ссудам.

Реальность оказалась скромнее мечтаний. Чаще всего работодатели готовы оплачивать обучение (58%), дарить подарки и проводить корпоративы (по 49%), а также выделять материальную помощь (42%). Полис ДМС предоставляют лишь 23% организаций. Доплаты к отпускным есть только у 8% компаний, а льготная ипотека — и вовсе у 4%.