Дмитрий Юрлов: в работе криминалиста важно не утратить искру

Следователь отдела криминалистики о попытках и провалах идеальных преступлений

19 октября отмечается День образования службы криминалистики в системе Следственного комитета Российской Федерации. Сотрудники криминалистических подразделений занимают в среде следователей особое место, история праздника началась в 1954 году, когда Генеральным прокурором СССР был издан указ «О работе прокурора-криминалиста». В преддверии праздника следователь-криминалист СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Юрлов рассказал об удаче при поиске доказательств, новых технологиях и о том, что сопутствует профессионализму.





— Дмитрий Олегович, в чем заключается работа следователя-криминалиста?



— Наш отдел — это уникальное подразделение, потому что ни в одной из служб, где есть следственные органы, такого отдела не существует. Работа заключается в практическом применении на месте преступления знаний физики, химии, владения психологией при допросах. В основном расследуем убийства, преступления против половой неприкосновенности, преступления против несовершеннолетних, IT‑преступления, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни. Раскрываем преступления прошлых лет.

— Какие современные методы помогают в раскрытии преступлений?



— Огромный прорыв — это появление генетической экспертизы. В 90‑е об этом еще и слыхом не слыхивали, теперь же наука позволяет установить и фигурантов дела, и обстоятельства преступления.

Помогают и технологии. Если 15 лет назад на весь район было две камеры, сейчас на любом подъезде есть видеодомофон. Безусловно, это облегчает работу, позволяет идентифицировать подозреваемого, установить обстоятельства преступления, увидеть его орудие.





Появились ультрафиолетовые осветители. С их помощью видно замытые биологические следы. Металлоискатели позволяют найти оружие, спрятанное неподалеку от места преступления. Есть оборудование, позволяющее найти телефон или сим-карту в сугробе.

— Для кого эта работа? Каким должен быть следователь-криминалист?



— Эта работа для идейных людей. И для идеалистов. Нужно обладать определенным азартом в поиске доказательств. Важно не утратить искру. Если ее утратить, работа станет механической и — в случае нашей профессии — безрезультатной. А при азарте можно иголку в стоге сена отыскать.

— Работы много сейчас? Как изменился преступный мир?

— Работы в органах всегда много, мало не будет. Преступность в глобальном смысле не победить. Вслед за появлением технологий и преступники становятся умнее. Скрывают следы, избавляются от улик. В этом году был случай, когда мы предполагали, что человека после убийства расчленили, приехали на место предполагаемого преступления — там было чисто. И вот набор криминалиста, который отправляется вместе с нами на место происшествия, может совершить чудо. Была обнаружена маленькая трещина в линолеуме, куда затекла кровь, позже генетическая экспертиза показала, что она принадлежит убитому. Во время уборки преступник этого не заметил. Вообще женщины убираются лучше мужчин после преступления.

Сложно расследовать и доказывать серийные преступления. Обнаружив труп, отрабатываем в первую очередь социальные связи, родственников. Это занимает много времени. И серийный убийца совершает следующее преступление. Готовится к нему, уничтожает следы. Совершает, на его взгляд, идеальное преступление. Но идеальных преступлений не бывает, дотянемся все равно.

Не стоит судить о работе криминалистов и по сериалам. Таким, как «След», например. Исследования занимают время, несмотря на передовые технологии. Одно обвинительное заключение может печататься три недели.





— Вам удалось сохранить эмпатию, сочувствие?

— За годы службы становишься черствее, не скрою. Да и если все пропускать через сердце, ни одно сердце не выдержит. Но сочувствие, конечно, есть. Жизнь сложная штука. И в благополучной среде, в среде успешных людей происходят трагедии. От совершения преступления полностью не застрахован никто.

— Что пожелаете коллегам в праздник?



— Терпения, крепкого здоровья, поддержки близких. Им тоже тяжело с нами бывает. Неугасающего задора и удачи в своем деле.