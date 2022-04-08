Дмитрий Рогозин назвал южноуральские трамваи «космическими»

Глава Роскосмоса оценил подвижные составы из Усть‑Катава

«Если уж делать, то делать красиво», — считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые обкатали в Таганроге накануне, он назвал «космическими». Глава Роскосмоса опубликовал в официальном телеграм-канале информацию, как работает вагоностроительный завод и что производит.

Усть-Катавский вагоностроительный завод производит трамваи уже вторую сотню лет. Предприятие относится в Госкорпорации «Роскосмос» и поставляет современные трамваи и вагоны в Краснодар, Челябинск, Магнитогорск и Новокузнецк. В 2022 году завод ведет поставку 50 трамваев в Таганрог. Первые пять подвижных составов уже обкатали. Об этом и написал Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Таганроге обкатали новую модель нашего низкопольного „космического“ трамвая. Производит их наш Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области. Он много чего полезного производит, в том числе двигатели для пилотируемых кораблей. Но в гражданском цехе делает трамваи и современные лифты. Трамваи и трамвайные вагоны делает вот уж 121 год», — рассказал глава корпорации.

Он назвал новые составы красивыми, современными и очень удобными для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. А ранее уже в твиттере Дмитрия Рогозина был опубликован видеоролик, как южноуральский трамвай отрывается от космической станции в открытой Галактике и приземляется на рельсы в одном из городов страны.



«Космический знак качества», — так назвали продукцию завода авторы ролика.

Напомним, в феврале этого года на встрече с губернатором области Алексеем Текслером Дмитрий Рогозин рассказал о недавних изменениях в производстве: за короткий период удалось воссоздать конструкторское бюро из молодых специалистов, которые ориентируются на лучшие решения в мире. Он отметил, что это направление в рамках диверсификации будет и дальше развиваться.

«Это наша программа диверсификации в действии. Нужная стране и людям. Если уж делать, то красиво», — отозвался о новых трамваях генеральный директор.

Напомним, для Челябинска Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовит 30 новых трамваев.