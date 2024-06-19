На сцене главной пешеходной улицы Челябинска 22 июня выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Он представит программу «Эхо Победы», посвященную годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает дирекция фестивальных и культурных мероприятий.
На концерте, помимо артиста, выступит коллектив «Певцовъ-Оркестр». Моноспектакль обратится к темам патриотизма и памяти о подвиге советского человека в годы войны. Для челябинцев прозвучат стихи, песни военных лет, а также произведения современных авторов.
Мероприятие начнется в 17:00 неподалеку от памятника добровольцам-танкистам. Вход свободный.
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