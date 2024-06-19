Дмитрий Певцов выступит перед челябинцами в День памяти и скорби

Музыкальный спектакль смогут увидеть все желающие

На сцене главной пешеходной улицы Челябинска 22 июня выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Он представит программу «Эхо Победы», посвященную годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает дирекция фестивальных и культурных мероприятий.

На концерте, помимо артиста, выступит коллектив «Певцовъ-Оркестр». Моноспектакль обратится к темам патриотизма и памяти о подвиге советского человека в годы войны. Для челябинцев прозвучат стихи, песни военных лет, а также произведения современных авторов.

Мероприятие начнется в 17:00 неподалеку от памятника добровольцам-танкистам. Вход свободный.

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