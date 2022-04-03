Дмитрий Песков: уехавшие российские знаменитости — не враги государства

В интервью телеканалу «Беларусь-1» пресс-секретарь российского президента рассказал о соцсетях, покинувших РФ звездах и сети биолабораторий Запада

Военное ведомство США создавало сеть биолабораторий на постсоветском пространстве, уехавшие за границу после начала спецоперации российские звезды — вовсе не предатели, а закрыть западные соцсети в 20-х числах марта было необходимо. Такие ответы дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1».



Дмитрий Песков напомнил, что правительство обладает данными, о финансируемой Пентагоном программе, в рамках которой вблизи российских границ разворачивалась целая сеть биолабораторий. Ученые работали над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, направленного против определенных этносов. При этом власти США пытаются отвлечь внимание общественности от этой темы.

«Американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя. Все представленные доказательства являются предметом обеспокоенности России и ряда других держав», — заключил Песков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.

На вопрос корреспондента о том, почему в России ввели ограничения на работу некоторых западных социальных сетей, представитель Кремля ответил: блокировка произошла потому, что они стали площадкой для врагов государства, которые начали подрывать его основы. При этом Песков признал хороший технологический уровень этих соцсетей.

А вот российских знаменитостей, которые испугались и спешно покинули Россию после начала спецоперации и введения санкций, по мнению Пескова, считать врагами государства не следует.

«Собчак, Ургант, Тодоренко — они же не враги государства. У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось — они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И они не враги государства. Те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных — вот это враги государства, и с ними мы будем бороться», — сказал Дмитрий Песков.