Дмитрий Песков назвал условия окончания спецоперации на Украине

Киев должен выполнить несколько требований Москвы

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил изданию Reuters, что Россия может прекратить спецоперацию в любой момент, если Украина выполнит несколько условий, озвученных ей ранее. Интервью было опубликовано сегодня, 7 марта.

«Главное условие — Украина прекращает свои военные действия. Они должны внести поправки в свою Конституцию, согласно которым Украина отвергла бы любые намерения вступить в какой-либо блок. Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является российской территорией, и что Донецк и Луганск являются независимыми государствами. И это все. Тогда все прекратится в одно мгновение»,— цитирует Дмитрия Пескова издание Reuters.

Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия завершит демилитаризацию Украины.

Уточняется, что все требования России были изложены Украине во время подготовки к третьему раунду переговоров российской и украинской делегаций в понедельник, 7 марта.