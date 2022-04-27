Дмитрий Медведев: защита свободы вероисповедания стала инструментом давления на Россию

Зампредседателя Совета безопасности РФ рассказал, что лидеры НАТО хотят склонить на свою сторону иерархов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что защита свободы вероисповедания давно стала для Запада политическим инструментом давления на Россию.

«Не только поставками летальных вооружений и развединформацией западный мир подпирает шатающийся киевский режим. Натовские лидеры пытаются склонить на свою сторону иерархов различных ветвей христианства», — написал Медведев.

Но не все лидеры европейского христианства согласились с националистической пропагандой Киева и русофобией Запада, считает зампредседателя Совета безопасности.

«Например, ватиканский прелат архиепископ Карло Мария Вигано прямо раскрыл роль НАТО в науськивании киевского режима против Донбасса. Разоблачил он и табуированную на Западе тему поддержки неонацистских формирований на Украине начиная с 2014 года. В этом же ключе высказывался и лидер американских баптистов Франклин Грэм», — отметил политик.

При этом, по мнению Медведева, в нынешней Европе традиционные христианские ценности обесценены. Поэтому именно Россия в последние годы рассматривалась многими верующими как оплот христианского мира.

История все расставит на свои места и укажет, на чьей стороне правда, считает политик. Для этого России предстоит пройти свой нелегкий путь.