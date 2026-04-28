Дмитрий Маликов впервые побывал в Магнитогорске

Народный артист России посетил ММК, хоккейный матч и оценил природу региона

Народный артист России Дмитрий Маликов впервые дал концерт в Магнитогорске. Перед ним музыкант побывал на Магнитогорском металлургическом комбинате, посетил хоккейный матч «Металлург» — «Ак Барс» и отметил красоту южноуральской природы.

Своими эмоциями он поделился в социальных сетях.

«Я на Магнитке, друзья. На самом шикарном, крупнейшем металлургическом заводе. Здесь шумно, очень круто и очень жарко», — сказал артист.

Дмитрий Маликов оценил ледовую арену «Металлург».

«Отличный матч, я получаю большое удовольствие, перед концертом заряжаюсь силой и мощью этого прекрасного вида спорта. Если бы я не был артистом, я бы наверняка стал бы хоккеистом!» — сказал артист.