Дмитрий Кобылкин заявил о важности Всероссийского детского экологического форума в Челябинске

Глава комитета Госдумы по экологии считает, что подрастающему поколению важно дать экологическое образование

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С 19 по 20 октября в Челябинске пройдет Всероссийский детский экологический форум, участие в котором примут 2,5 тысячи школьников из 18 российских регионов. Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что это важное мероприятие, так как детям необходимо давать экологическое образование.

«Можно построить все в идеальном состоянии и получить какое-то поколение детей или людей, которые относятся к экологии как к данности и не собираются ее защищать и охранять. Поэтому наша задача — вложить в голову детям, будущим руководителям нашей страны, то, чем они должны заниматься и о чем они должны все время думать»,— сказал Дмитрий Кобылкин.

Он пожелал ребятам, которые примут участие в форуме, создать свою интересную историю и достичь какого-то результата.

Напомним, участие в форуме примут ученики 5—11 классов, имеющие научные и прикладные разработки в сфере экологии, победители экологических конкурсов и олимпиад, а также дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Челябинская область была выбрана местом проведения форума потому, что она является крупнейшим промышленным регионом с уникальным опытом в решении экологических проблем.

Ранее стало известно имя талисмана форума — верблюжонка. Участники слета на общем голосовании решили назвать его Гошей.