Дмитрий Губерниев предостерег челябинцев от покупки питбайков детям

Известный телеведущий призвал уважать друг друга на дорогах

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Работавший в минувшие выходные в Челябинской области Дмитрий Губерниев записал видео, в котором призвал южноуральских родителей не покупать своим детям питбайки. Ролик выложили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

«Знаю, что есть проблема, и хочу обратиться к родителям: тысячу раз подумайте, прежде чем купить ребенку питбайк»,— сказал он.

Также Дмитрий Губерниев призвал быть на дорогах предельно внимательными, ездить исключительно по правилам и уважать друг друга.

Питбайк — это не средство передвижения по городу, это спортивный инвентарь. Ездить на мини-мотоцикле по обычным дорогам запрещено, напоминают в Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ ежедневно проводят рейды и выявляют нарушителей — в основном это подростки, у которых нет соответствующих прав.

С начала лета в Челябинской области произошло уже немало ДТП, в которых серьезно пострадали не только юные водители питбайков, но и их пассажиры и пешеходы. Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер также призывал родителей не покупать детям мини-мотоциклы.