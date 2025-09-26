Дмитрий Дениш назначен заместителем прокурора Челябинской области

В органах он служит более 20 лет

Генеральный прокурор РФ назначил старшего советника юстиции Дмитрия Дениша заместителем прокурора Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дмитрию Денишу 42 года, он родом из Приморского края. В органах служит более 20 лет и уже сменил множество должностей: от следователя до прокурора города Партизанска.

Последние три года Дмитрий Дениш работал уссурийским городским прокурором.

