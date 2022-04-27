Главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман получил звание почетного гражданина Челябинской области. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.
В постановлении сказано, что почетное звание медик получил за заслуги в развитии здравоохранения, а также за деятельность, направленную на повышение качества жизни и здоровья людей.
Напомним, в 2018 году Дмитрий Альтман получил звание «Почетный гражданин Челябинска».
Дмитрий Альтман окончил Оренбургский государственный медицинский институт. Начинал работать в городской больнице № 3 Челябинска. С 1996 по 2014 годы возглавлял Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, ставший в России уникальным лечебным центром по реабилитации ветеранов войн.
С 2014 года — главный врач Челябинской областной клинической больницы, которая считается ведущей клиникой Южного Урала.
Альтман — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, председатель Медицинской палаты Челябинской области.