Дмитрий Альтман стал почетным гражданином Челябинской области

Вклад заслуженного врача в развитие медицины оценил глава региона Алексей Текслер

Главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман получил звание почетного гражданина Челябинской области. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении сказано, что почетное звание медик получил за заслуги в развитии здравоохранения, а также за деятельность, направленную на повышение качества жизни и здоровья людей.

Напомним, в 2018 году Дмитрий Альтман получил звание «Почетный гражданин Челябинска».

Дмитрий Альтман окончил Оренбургский государственный медицинский институт. Начинал работать в городской больнице № 3 Челябинска. С 1996 по 2014 годы возглавлял Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, ставший в России уникальным лечебным центром по реабилитации ветеранов войн.

С 2014 года — главный врач Челябинской областной клинической больницы, которая считается ведущей клиникой Южного Урала.

Альтман — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, председатель Медицинской палаты Челябинской области.