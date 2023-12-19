Дмитрий Альтман поблагодарил журналистов, пишущих о здоровье

Главврач Челябинской областной клинической больницы отметил значимость медицинского просвещения

Во вторник, 19 декабря, главный врач Челябинской областной больницы Дмитрий Альтман вручил благодарности челябинским журналистам, которые пишут статьи и делают передачи о здоровье.

«Любые передачи о здоровье: федеральные с Еленой Малышевой или региональные с местными журналистами одинаково полезны. Мы должны рассказывать людям, как сберечь здоровье и у каких врачей получить помощь в случае болезни. Спасибо, что помогаете доносить эту информацию до людей», — обратился к сотрудникам СМИ Дмитрий Альтман.

Среди сотрудников СМИ также отмечены журналисты, фотографы, видеооператоры и монтажеры медиахолдинга «Первый областной»: Татьяна Саковская, Дмитрий Абрахин, Ален Хачатуров, Константин Моцный, Мария Климентьева, Ирина Голлай, Дмитрий Сопильняк и Иван Лежнин.

В качестве ответной благодарности медиахолдинг подарил Дмитрию Альтману талисман канала ОТВ — верблюжонка Отвина.