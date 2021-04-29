Дмитрий Агеев: «Особое внимание — социально значимым госконтрактам»

Начальник Главного контрольного управления Челябинской области рассказал о госзакупках и проверках

Ежегодно в Челябинской области тратятся миллиарды бюджетных денег. Незаконное расходование средств областного бюджета выявляет Главное контрольное управление Челябинской области, которое ведет мониторинг заключения и исполнения заказчиками госконтрактов. О нашумевших проверках и нюансах работы рассказал начальник ведомства Дмитрий Агеев.

— Дмитрий Валерьевич, я правильно понимаю, что ни один госконтракт не проходит мимо вашего управления?

— В Челябинской области ежегодно заключается большое количество контрактов, в том числе с единственными поставщиками. Следовательно, проверить каждый контракт на предмет соответствия закону очень проблематично. К каждой закупке невозможно приставить контролера. Однако контракты по результатам несостоявшихся процедур, цена которых составляет более 250 млн рублей, в обязательном порядке направляются на согласование в ГКУ Челябинской области.

Так, в прошлом году в период действия режима повышенной готовности лишь на основании одного п. 9 статьи 93 44-ФЗ, государственные заказчики заключили 5623 контракта на сумму 4,8 миллиарда рублей с единственными поставщиками. Все контракты были нами проверены. По результатам проверок направлены письма в адрес руководителей учреждений, допустивших нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы.

Особое внимание уделяем контролю социально значимых госконтрактов. К таким, например, относятся договоры на отлов бездомных животных, ремонт дорог, благоустройство города, строительство детских садов и другие.





— Управление проверяет исполнение госконтрактов. Нашумели итоги проверки реконструкции объектов культурного наследия — зданий театра оперы и балета, публичной библиотеки, филармонии и другие. На ваш взгляд, с чем связаны такие результаты — по всем контрактам подозревается хищение бюджетных средств?

— Проверка Центра по охране объектов культурного наследия Челябинской области в 2020 году была одной из масштабных и сложных. В ней принимали участие специалисты всех отделов ГКУ Челябинской области, наиболее сложными были вопросы строительно-монтажных работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий. Были проанализированы работы на пяти объектах. По всем контрактам выявлены нарушения.



По моему мнению, причинами таких результатов стал недостаточный контроль со стороны заказчика, несоблюдение законодательства при производстве работ на объектах культурного наследия, отсутствие квалифицированных специалистов. Это позволило подрядчикам использовать материалы более низкого качества, чем предусмотрено в проектно-сметной документации.

У нас много нашумевших историй. Мы стараемся в паблик их не выдавать. Я считаю, что объект контроля и так испытал стресс, а после нас в 99% случаях приходят прокуратура, правоохранительные органы.

Кроме того, если мы будем публиковать итоги всех проверок, то будет нарушено право состязательности сторон. Любой человек имеет право на судебную защиту, в том числе в бюджетных отношениях. Не скажу, что мы всегда выигрываем. Но сейчас для нас важно нарабатывать судебную практику.





— Дмитрий Валерьевич, результаты каких госконтрактов сейчас проверяются сотрудникам управления?

— В настоящее время проходит проверка «Центра обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион». Мы проверяем обоснование начальной (максимальной) цены контрактов на закупку услуг и работ по техническому обслуживанию камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах и в местах скопления граждан. Общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов составляет 140,82 млн рублей.

Много работы по обращениям граждан. Проводится проверка соответствия помещений и обоснованности цен по контракту на приобретение жилья детям-сиротам в Ашинском районе.

По обращению идет проверка договора на приобретение детского сада в микрорайоне Академ Риверсайд на 205,8 миллиона рублей. Причем в этом году мы уже проверяли покупку администрацией Челябинска 12 детских садов. Мы этот акт уже вручили. Свое мнение высказали. Ждем протокол разногласий от КУИЗО Челябинска.

— Управление обещало проверить расходование средств на реконструкцию Центрального стадиона в Челябинске. Есть результаты?

— Внеплановая проверка по контракту на капитальный ремонт прилегающей территории в настоящее время идет, и пока рано говорить об итогах. Наши эксперты изучают строительную документацию, выезжают на объект с целью проверки фактически выполненных объемов работ. В ближайшее время планируем провести экспертизу. О результатах проверки обязательно сообщим дополнительно.







— ГКУ заявило, что мэрия Миасса нанесла бюджету области ущерб в 23 млн рублей. Есть ли какие-то последствия этой ревизии?

— Да. Мы проверяли выполнение госконтракта по балансировке клапанов системы водоснабжения в Миассе. Администрация Миасса не согласилась с нашими выводами и пошла в Арбитражный суд. Для нас их позиция непонятна. Они судятся, потому что мы выдали предписание с требованием провести балансировку системы теплоснабжения в Северной части и поселке Строителей Миасса, но не объяснили им, как это сделать технически. Наша позиция: контракт был заключен на проведение балансировки системы, а не просто на установку клапанов. В результате клапаны установили, балансировку не провели. Потратили 23 миллиона рублей, а цель не достигнута.



— Дмитрий Валерьевич, кто-то исполняет рекомендации вашего управления без обжалований?

— 50 на 50. Один из ярких примеров — это проверка исполнения контракта на рекультивацию городской свалки в Челябинске. Закупка на 4 миллиарда рублей. Были замечания. Министерство экологии области и администрация Челябинска без каких-либо возражений исполнили наши рекомендации. Претензии были бухгалтерские — методологические. Грубых нарушений в этой проверке не выявлено.

— Дмитрий Валерьевич, вы уже проверяли расходование средств на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС?

— В 2020 году проведена проверка комитета дорожного хозяйства города Челябинска по вопросу установки остановочных комплексов в рамках подготовки гостевых маршрутов ШОС и БРИКС.

Специалисты ГКУ Челябинской области выявили неправомерное расходование бюджетных средств на 56 миллионов рублей и около 3 миллионов рублей оплаты за фактически невыполненные работы. В моем понимании это достаточно серьезные нарушения. Материалы направлены в МВД.





— Есть ли черный список подрядчиков и как можно пресекать участие недобросовестных компаний в торгах?

— К так называемому черному списку можно отнести реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Деятельность поставщиков и подрядчиков в сфере государственных закупок как никакая другая требует безупречного исполнения и не терпит ошибок. Ценой такой ошибки может стать включение в РНП. В реестр включается вся информация о поставщике, о закупке, об основаниях и дате расторжения контракта и о дате внесения данных сведений. И исчезнут эти записи только через 2 года с момента включения в реестр.

Сам заказчик не может включить недобросовестного исполнителя в черный список, чтобы не было злоупотреблений. Решение о включении в реестр принимает ФАС на основании сведений, представленных заказчиком. Кроме того, решение может быть обжаловано в суде.

Мы обращаем внимание, исполнил ли заказчик свою обязанность по направлению информации в ФАС. Если заказчик не сообщил, то это может повлечь административный штраф до 100 тысяч рублей на заказчика. Бывает, что из раза в раз заказчик заключает контракт с одним и тем же недобросовестным подрядчиком, который почему-то не попадает в реестр. Мы это фиксируем и направляем информацию в управление по противодействию коррупции.





— На управление не так давно возложены новые функции. Какие проверки проходят по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер?

— Наша работа в этом направлении носит больше разъяснительный характер. Мы разработали соответствующий регламент и работаем по нему. Раз в неделю, по плану, сотрудники управления проверяют организации на соблюдение противоэпидемических мероприятий.

За время пандемии мы проверили 678 объектов и только в 72 случаях возбуждены дела об административных правонарушениях. 90% нарушителей санитарных норм исправляются на этапе перепроверки. 56 случаев рассмотрены в суде и только по семи из них назначены штрафы, остальным вынесено предупреждение.

По итогам проверок в Сосновском и Еманжелинском районах ГКУ Челябинской области вынуждены было направить письма главам с просьбой подключиться к проведению мероприятий, предотвращающих распространение коронавирусной инфекции.