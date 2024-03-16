Для жителей Миасса работает 81 избирательный участок

За те из них, что расположены в центральной части города, отвечает автозавод «Урал»

Миасцы второй день подряд активно идут на избирательные участки. За большинство из тех, что расположены в центральной части города, отвечает градообразующее предприятие — автозавод «Урал».

В дни голосования представители предприятия посетили участки, чтобы удостовериться: жители города могут реализовать свое избирательное право в комфортных условиях, удобно, безопасно и в соответствии с законодательством.

«Исторически это избирательные участки центральной части города. Мы — автомобильный завод — формируем здесь составы избирательных комиссий, следим и организовываем всю работу. Приглашаем проголосовать как заводчан и членов их семей, так и всех жителей города», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации Валерий Болотов.

Проконтролировал участки также генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, который также пригласил горожан исполнить гражданский долг.

«Я считаю, что это обязанность каждого гражданина — прийти и проголосовать, чтобы потом не говорить, мол, не того выбрали. Автомобильный завод как градообразующее предприятие делает все возможное, чтобы людям было комфортно реализовать свои права», — сказал он, в частности.

Добавим, в рамках Года семьи для сотрудников АЗ «Урал» — сотрудников и ветеранов предприятий бизнеса «Грузовые автомобили» и членов их семей запущен фотоконкурс в соцсети в ВК: в дни голосования на выборах президента РФ нужно сделать семейную фотографию, связанную с выборами, и выложить ее на личной странице с хештегом конкурса #УРАЛАЗГОЛОСУЕТВСЕЙСЕМЬЕЙ! Победителя определят по числу лайков.