Для южноуральских ветеранов с инвалидностью разработаны меры соцподдержки

Фонд «Защитники Отечества» запустил несколько проектов по адаптации

Государственный фонд «Защитники Отечества» запустил несколько больших проектов по адаптации бойцов, получивших инвалидность. Их дома или квартиры будут адаптированы под индивидуальные нужды, а ветеранам, пережившим двойную ампутацию ног, будут вручены автомобили.



Главная задача фонда — это облегчить быт ветерану с инвалидностью.

«В рамках нового проекта квартиры и дома бойцов будут адаптированы под индивидуальные нужды. Для комфортного передвижения по квартире на инвалидном кресле специалисты расширят дверные проемы, установят специальную мебель, а в ванной комнате поставят поручни. Квартиры подключат к системе „умный дом“. Каждый проект для ветерана будет индивидуальным, под нужды бойца»,— рассказывают в фонде.

Все расходы на улучшение жилья берет на себя фонд. Для того чтобы стать участником программы, нужно обратиться к социальному координатору и заполнить необходимые документы. Челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» принял уже семь заявок от бойцов.

Еще один масштабный проект стартовал для ветеранов, переживших двойную ампутацию ног. Тем, кто по состоянию здоровья не имеет возможности протезирования, фонд «Защитники Отечества» выдаст автомобили с ручным управлением и проведет уроки по вождению. Личный автомобиль поможет бойцам быть более мобильными, посещать мероприятия.

Кроме этого, фонд помогает ветеранам купить технические средства реабилитации: протезы, ортезы, инвалидные кресла и другие приспособления. Ветеран получает сертификат от Социального фонда России на покупку нужных средств, а фонд «Защитники Отечества» доплачивает бойцу, чтобы он мог купить более современное оборудование, которое позволяет не только социализироваться, но и заниматься активным спортом.