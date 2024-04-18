Для южноуральских школьников пройдет Единый день открытых дверей в колледжах «Профессионалитета»

О престиже рабочих профессий расскажут учащимся и их родителям

В Челябинской области 20 апреля пройдет Единый день открытых дверей в колледжах «Профессионалитета», где школьникам расскажут о перспективах получения рабочих профессий, их востребованности на рынке труда, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В Челябинской области День открытых дверей охватит 13 образовательно-производственных кластеров Челябинской области по 8 отраслям.

Всего в Едином дне открытых дверей примет участие 33 организации СПО Челябинской области. Для школьников пройдут экскурсии по аудиториям и мастерским, интерактивные встречи с представителями работодателя на площадках работодателей, а также профессиональные пробы — интерактивные встречи на площадках образовательных организаций, включающие практические занятия. Единый день открытых дверей в профессиональных образовательных организациях посетят учащиеся 8-11 классов из более чем 300 школ региона. Всем участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Родительские собрания на площадках организаций начнутся в 11:00. Все ссылки на онлайн-вещание с площадок техникумов и колледжей будут доступны на двух информационных ресурсах: сайте регионального оператора чемпионатного движения «Профессионалы» в Челябинской области и сайте центра опережающей профессиональной подготовки Челябинской области.

В России Единый день открытых дверей пройдет в 79 регионах в 370 образовательно-производственных кластерах федерального проекта «Профессионалитет», объединяющего колледжи, техникумы и ведущие российские предприятия. Более 40 тысяч школьников, их родителей и педагогов смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по востребованным специальностям.

«Среднее профессиональное образование сегодня крайне востребовано: более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. Федеральный проект „Профессионалитет“ позволяет им стать высококвалифицированными специалистами уже во время обучения. За два года в 68 субъектах Российской Федерации открыто 220 образовательно-производственных кластеров, в этом году будет создано еще 150 кластеров по 24 направлениям. Студенты получают возможность пройти практику и трудоустроиться в передовые российские компании. В прошлом году участниками Единого дня открытых дверей стало более 510 тысяч человек. В этом году мы также приглашаем ребят и взрослых познакомиться с программами проекта, узнать о способах получения востребованной профессии и пообщаться с мастерами образовательно-производственных кластеров»,— отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется по решению президента России. В Челябинской области действуют 8 образовательно-производственных кластеров на базе техникумов и колледжей по отраслям «Машиностроение», «Металлургия», «Атомная промышленность», «Строительство», «Информационные технологии».

В 2024 году откроется еще пять по «Машиностроению» (два кластера), "Топливно-энергетическому комплексу, «Индустрии робототехники и «Клинической и профилактической медицине».

Благодаря национальному проекту «Образование» у студентов колледжей и техникумов появляется возможность обучаться востребованным профессиям в мастерских с современным оборудованием. Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику.