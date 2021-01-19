Для южноуральских предпринимателей проведут вебинар о применении ККТ

Интересующие вопросы можно отправлять уже сейчас

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области проведут обучающий вебинар на тему «Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) в 2021 году». Трансляция на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» информагентства начнется 27 января в 14:00.

Участие в вебинаре примут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров и начальник отдела оперативного контроля УФНС по Челябинской области Никита Шпаковский.

Интересующие вопросы по теме можно отправлять на почту ombudsman174@mail.ru для включения в программу.