Для южноуральских ИТ‑специалистов проводят ярмарку вакансий

Впервые она проходит в онлайн-формате

ИТ-специалисты Челябинской области могут принять участие в специализированной межмуниципальной ярмарке вакансий, которая проходит с 5 по 9 декабря в онлайн-формате. Южноуральцам предложат более 40 вакансий от 12 компаний, расположенных в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Предлагаем южноуральцам принять участие в новом формате работы ярмарки вакансий. На сайте Челябинского центра занятости населения будет размещена актуальная, проверенная информация от работодателей»,— сообщила директор Центра занятости населения города Челябинска Мария Никонова.

На сайте Центра занятости соискатели найдут не только всю необходимую информацию о компаниях, но и контакты HR-менеджеров.

Организации-участники предлагают ИТ-специалистам полный соцпакет, ежемесячный доход в размере от 25 до 200 тысяч рублей в зависимости от вакансии, возможность удаленной работы, компенсации на сотовую связь или переезд в другой город.

Кроме того, на ярмарке вакансий южноуральцы, которые хотят работать в ИТ-сфере, но еще не обладают необходимыми знаниями, найдут список образовательных организаций, где можно будет пройти необходимое обучение. Там же указаны контакты для консультаций.

Задать все интересующие вопросы специалисты могут по телефонам Центров занятости в Челябинске +7 (351) 774-56-98, Златоусте +7 (351-3) 62-25-87 и Магнитогорске +7 (351-9) 42-05-53.