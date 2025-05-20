Для Южного Урала продлено грозовое предупреждение

По северу Челябинской области проходит атмосферный фронт

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение в связи с неблагоприятным прогнозом, синоптики обещают грозы с градом и резким порывистым ветром, сообщает пресс-центр регионального главка МЧС.

«В среду, 21 мая, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с, ночью пройдут сильные дожди», — говорится в сообщении.

При этом температура воздуха, по данным ЦГМС, сохранится достаточно высокой: ночью — 9—14, днем — от 18 до 23 градусов, в горах и низинах — около 15 тепла; ветер будет южный с переходом на юго-западный.