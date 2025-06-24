Для выявления рака кожи на Южном Урале используют искусственный интеллект

Точность диагностики меланомы превышает 96%

Искусственный интеллект теперь используют для выявления рака кожи в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере, сообщает Минздрав региона.

Врачи используют в своей работе комплекс FotoFinder bodystidio ATBM, который может просканировать все тело и детально изучить каждый элемент кожи. Аппарат увеличивает изображение родинок до 140 раз.

«Новый видеодерматоскоп позволяет с высокой точностью различить все структуры новообразования и поставить правильный диагноз без проведения биопсии. Если признаков онкологии пока нет, мы наблюдаем за образованием, накладывая друг на друга старые и новые изображения», — говорит врач-дерматовенеролог ЧОККВД Мария Смирнова.

Нейронная сеть Moleanalyzer pro, обученная на большом количестве изображений, показывает высокую точность диагностики: 96,7% для выявления меланом и 85,4% для отличения доброкачественных родинок от злокачественных.