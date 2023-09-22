Для входа в «Сетевой город» с 1 октября челябинцам нужна регистрация на «Госуслугах»

Завести учетную запись придется не только взрослым, но и самим школьникам

«Сетевой город» для школьников и их родителей меняет правила входа с 1 октября. Теперь попасть на полезный портал можно будет только через «Госуслуги». Об этом учителя объявляют на родительских собраниях в школах Челябинска.

Чтобы и дальше заглядывать в электронный дневник, а также пользоваться другими ресурсами «Сетевого города», нужно связать свои профили в «Городе» и на «Госуслугах».

Для этого:

— заходим на сайт sgo.edu-74.ru по логину и паролю;

— заходим в личный кабинет родителя (нажимаем на силуэт человечка рядом со своим именем в правом верхнем углу);

— и ищем кнопку «Привязать учетную запись портала госуслуг».

То же самое нужно сделать и с детским профилем.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет, он может сам пройти регистрацию на «Госуслугах».

Если ребенок младше, то детский профиль на «Госуслугах» должен создать один из родителей. Вот как это сделать:

1. Выбираем карточку ребенка в разделе «Семья и дети».

2. В открывшейся карточке в верхней части экрана нажимаем кнопку «Создать учетную запись ребенку». Этого баннера нет, если ребенку уже исполнилось 14 лет и если его свидетельство о рождении и СНИЛС еще не прошли онлайн-проверку.

Если условия соблюдены, но баннер ошибочно не отображается, нужно удалить страницу ребенка, внести его данные и отправить их на проверку повторно. Баннер отобразится после того, как свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка будут успешно проверены в ЗАГСе и СФР.

3. Указываем данные ребенка и подтверждаем электронную почту (через письмо), номер телефона (по смс). Почта и телефон у ребенка должны быть свои, не привязанные к учетным записям родителя на «Госуслугах».

Кстати, на «Госуслугах» можно создать безопасную Детскую почту на Mail.ru. Ее не придется дополнительно подтверждать.

4. Создать пароль для входа ребенка на «Госуслуги».

После этого школьник также сможет сам просматривать свой электронный дневник.