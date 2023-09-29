С 1 октября 2023 года челябинцы не смогут войти на «Госуслуги» без двухфакторной аутентификации. Такая мера позволит обеспечить безопасность пользователей, выбирающих простые пароли. Об этом сообщили в ЦУР Челябинской области.
Дополнительную защиту своих учетных записей каждый день активируют около 300 тысяч человек.
Рассказываем, как установить двухфакторную аутентификацию:
1. В личном кабинете зайти во вкладку «Профиль».
2. Найти раздел «Безопасность».
3. Нажать «Вход в систему» выбрать «Вход с подтверждением».
4. Ввести номер телефона, которым пользуетесь.
После этого при входе в профиль вам будет приходить СМС на телефон с кодом подтверждения, который нужно будет ввести на «Госуслугах».
Добавим, что также «Сетевой город» для школьников и их родителей меняет правила входа с 1 октября. Теперь попасть на полезный портал можно будет только через «Госуслуги». Об этом учителя объявляют на родительских собраниях в школах Челябинска.
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