Для успешных полевых работ фермеры выбирают зерноуборочные комбайны Ростсельмаш

Компания представила рекордсмена для эффективной уборки урожая



В зерноуборочных работах простота и надежность в эксплуатации играют решающую роль. Аграрии стремятся к тому, чтобы выбранная техника сократила время уборки урожая, что позволит сэкономить денежные средства. Всем фермерам, выращивающим зерновые культуры, предлагают рассмотреть зерноуборочный комбайн TORUM 785.





Объем бункера комбайна – 12 000 литров

Что представляет собой комбайн TORUM 785?

Машина справляется с уборкой зерновых и агрокультур: колосовыми, бобовыми, масличными, крупяными и пропашными. Популярность TORUM 785 высока. Это возможно за счет высокой производительности комбайна: неудивительно, ведь машина нарабатывает до 45 тонн в час. За сезон это до 2000 гектаров. В процессе сбора урожая время — очень ценный ресурс. TORUM 785 практически не требует обслуживания радиаторов, что позволяет снизить трудоемкость.





Зерноуборочный комбайн TORUM 785



Комбайн-рекордсмен



8 августа 2022 года в Орловской области самый мощный зерноуборочный комбайн страны —ТORUM 785 компании Ростсельмаш — ровно за 8 часов работы намолотил 400,84 тонны. Это самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену в России. Именно так и зафиксировано в сертификате Книги рекордов России. Комбайн с 9-метровой жаткой работал на поле ООО «Дубовицкое», где убрал 45,9 га озимой пшеницы урожайностью 87,3 ц/га, стеблестоем 80—90 см и влажностью в течение дня 11—13,8%. Уборка велась на средней скорости 7 км/ч, примерно каждые 10 минут набивая бункер зерном. Современная агромашина была оснащена уникальной платформой телеметрии, контроля и менеджмента РСМ Агротроник и системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 от компании Ростсельмаш.





Мероприятие полностью выполнило поставленные перед ним задачи, продемонстрировав потенциал и огромные возможности сельхозтоваропроизводителей за счет применения передовых, в т. ч. цифровых, агротехнологий российского производства.

Так, система автоуправления РСМ Пилот 1.0. при помощи RТК-сигналов обеспечивает точность позиционирования агромашины в поле до 2,5 см, что повышает ее производительность за счет сокращения пропусков или перекрытий во время работы и позволяет экономить ГСМ. Также система отвечает за автоматические развороты, опускание жатки в начале гона и подъем — в конце.

Платформа РСМ Агротроник позволяет получить удаленный контроль над технологическими процессами, оптимизировать режимы эксплуатации техники, планировать и эффективно управлять парком техники в режиме реального времени. Благодаря интегрированному в бортовую систему техники оборудованию и программному обеспечению на базе серверной и передающей архитектуры обеспечена возможность получать информацию о машине в максимально полном объеме. Коллекция рекордов «Самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену в России» — не единственная победа техники Ростсельмаш.





2010 год, июль.

В Ставропольском крае трактор Ростсельмаш мощностью 535 л. с. в агрегате с 14-метровой тандемной бороной (+ третий ряд — пружинные навесные бороны) установил мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса. За 24 часа он обработал 417 га на глубину 10 см со средним расходом топлива 6,9 л/га. На практике это означает, что операцию лущения стерни с этими мощными тракторами можно выполнить в минимальные сроки, что особенно важно для регионов с дефицитом влаги.

2018 год, август.

В Рязанской области трактор RSM 2375 установил мировой рекорд в номинации «Максимальная площадь дискования за световой день». За 13 часов 57 минут в комплексе с дисковой бороной RSM DX-850 (ширина захвата 9,7 м — производства Ростсельмаш) он обработал 203 гектара почвы.

2018 год, июль.

Номинация — «Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке». Классический 340-й трактор на одном баке горючего (общий объем 644 л) с посевным комплексом шириной захвата 10,7 м засеял 58,5 га, обеспечив расход топлива менее 5 л/га. Работа заняла 7 часов, средняя скорость составила 10,2 км/ч, при этом нагрузка на двигатель не превышала 72%.

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